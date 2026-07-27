⛽️Лимиты на продажу бензина полностью отменят в Волгоградской области с 28 июля ‼️‼️‼️ Топливный кризис в регионе официально завершается.
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⛽️Лимиты на продажу бензина полностью отменят в Волгоградской области с 28 июля ‼️‼️‼️ Топливный кризис в регионе официально завершается.
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