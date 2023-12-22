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  • Юрий Во
    Если эта система "исправно" работала еще до Путина - то ПОНЯТНО почему развалился СССР.  Понятно, историческая память...Коробки из-под об...
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Коробки из-под обуви не краснеют: таможня исправно берет

Коробки из-под обуви не краснеют: таможня исправно берет

Задержан главный финансист Центрального таможенного управления ФТС Василий Филатов. Таможня снова удивляет: очередной полковник ФТС задержан по делу о мошенничестве.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Клоун, а ты языком не мели, а возьми и измени, или тебе некогда, таксовать надо? Эта система ещё до Путина была и исправно работала. С мозгами подружись!
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4 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Китае коррупционеров расстреливают на стадионах.
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1 час.
ЮВ
Юрий Во
Если эта система &quot;исправно&quot; работала еще до Путина - то ПОНЯТНО почему развалился СССР.  Понятно, историческая память - это ВАЖНО, но ссылаться на это, оправдывая её &quot;эффективность&quot; - это как раз и есть &quot;отсутствие дружбы с мозгами&quot;.  Только вот при Путине все-таки появилось то, чего не было ранее. Количество чиновников на 1000 человек населения выросло в РАЗЫ. Пропасть между уровнем благосостояния топ-чиновников и обычных граждан - выросла в РАЗЫ.  И появилось т.н. &quot;ручное управление&quot;, чего не было ранее в таком масштабе. Да, было телефонное право, были &quot;неприкасаемые&quot; чиновники, но чтобы обычные вопросы решались ТОЛЬКО после прямого вмешательства Главы государства, - такого НЕ БЫЛО. Именно в тех масштабах, которые существуют при Путине.
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32 мин.

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