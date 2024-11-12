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Политолог прокомментировал возможное разрешение Украине бить вглубь РФ

Политолог прокомментировал возможное разрешение Украине бить вглубь РФ

Если бы Украина получила разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, это означало бы очень значительную и очень опасную эскалацию конфликта, заявил «Известиям» профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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