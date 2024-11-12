Политолог прокомментировал возможное разрешение Украине бить вглубь РФ

Если бы Украина получила разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, это означало бы очень значительную и очень опасную эскалацию конфликта, заявил «Известиям» профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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