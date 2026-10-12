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Лжеморпех уворовал миллионы под видом помощи ВСУ, но был взят на поруки Зе-депутатом

Лжеморпех уворовал миллионы под видом помощи ВСУ, но был взят на поруки Зе-депутатом

В Киевской области разоблачили директора благотворительного фонда на присвоении средств для армии. Впрочем, в тюрьму он не попал – спас высокий покровитель.

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