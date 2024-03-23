"Мост за мост": в России охладили пыл немецких генералов после "слитого" разговора

Здравствуйте, друзья! Скромно и незаметно для большинства россиян прошла аналитическая программа Дмитрия Киселева «Россия сегодня», в которой он рассуждал о возможном ответе Германии, России в ответ за атаку на крымский мост.
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