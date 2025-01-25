Минниханов: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — важное событие для всех россиян

В преддверии Дня воинской славы России, который будет отмечаться в понедельник, Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул значимость 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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