Парад поверженных: техника и вооружения стран Запада, уничтоженные или захваченные на Украине в ходе СВО

С этим танком Леопард 2А4 украинский экипаж справился самостоятельно Одной из отличительных особенностей российской специальной военной операции (СВО) на Украине стала активная накачка вооружённых сил Украины (ВСУ) техникой и вооружениями производства стран Запада.