Парад поверженных: техника и вооружения стран Запада, уничтоженные или захваченные на Украине в ходе СВО

С этим танком Леопард 2А4 украинский экипаж справился самостоятельно Одной из отличительных особенностей российской специальной военной операции (СВО) на Украине стала активная накачка вооружённых сил Украины (ВСУ) техникой и вооружениями производства стран Запада.
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