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Царьград

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Максименко предупредил о летних киберугрозах для детей

Максименко предупредил о летних киберугрозах для детей

Заместитель главы "Знания" Владимир Максименко назвал популярные летние киберугрозы для детей. Злоумышленники обманом собирают данные через фальшивые вакансии, школьные сервисы и "легкий заработок", распространяясь через соцсети и мессенджеры.

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