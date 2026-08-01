Максименко предупредил о летних киберугрозах для детей

Заместитель главы "Знания" Владимир Максименко назвал популярные летние киберугрозы для детей. Злоумышленники обманом собирают данные через фальшивые вакансии, школьные сервисы и "легкий заработок", распространяясь через соцсети и мессенджеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии