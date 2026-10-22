Бензин и дизель в России могут подорожать на 2,1 рубля за литр, чтобы компенсировать расходы нефтекомпаний на импорт топлива, пишет Коммерсантъ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Создать ИИ-холоди...
- Житель Подмосковь...
- Специальную групп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым