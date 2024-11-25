Даже в "независимой" Украине навязать всем мову невозможно

Рубрика "Вынесено из комментариев". Рассуждения на тему того, что Мова для нормального русского человека выглядит как акт дефекации через ротНу я, в силу специальности, ни к какому наречию плохо не отношусь - они мне как ботанику цветочки и бабочки.