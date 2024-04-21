Приметы и поверья на 22 апреля 2024 года подскажут, какой будет погода и урожай летом ClickioВ стародавние времена люди следили за природными явлениями и умели предсказывать погоду на ближайшее время или определенный период.
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