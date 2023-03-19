Эндокринолог Калмурзина дала 9 важных советов, как выбрать правильный глюкометр

Наиболее популярными приборами для контроля сахара в крови считаются инвазивные глюкометры. Вместе с тем в последнее время на рынке появились бесконтактные или неинвазивные аппараты, измеряющие уровень глюкозы с помощью специальных датчиков.
Наиболее популярными приборами для контроля сахара в крови считаются инвазивные глюкометры. Вместе с тем в последнее время на рынке появились бесконтактные или неинвазивные аппараты, измеряющие уровень глюкозы с помощью специальных датчиков.
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