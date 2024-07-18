В Петербурге третий день ищут пропавшего 16-летнего подростка

С 16 июля его местонахождение неизвестно В Петербурге ищут 16-летнего подростка. С 16 июля его местонахождение неизвестно, сообщили накануне в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
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