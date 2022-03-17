Сердцеед из Камеруна. Перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в интернет-мошенничестве на миллионы рублей

«Следователем Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 50-летнего гражданина Камеруна, обвиняемого в интернет-мошенничестве.
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