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Сердцеед из Камеруна. Перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в интернет-мошенничестве на миллионы рублей

Сердцеед из Камеруна. Перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в интернет-мошенничестве на миллионы рублей

«Следователем Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 50-летнего гражданина Камеруна, обвиняемого в интернет-мошенничестве.

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