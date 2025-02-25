Владимир Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США

Президент РФ прокомментировал переговоры с США, отношение к Владимиру Зеленскому и Европе, а также сделал ряд заявлений об оружии и редкоземельных металлах Президент РФ Владимир Путин дал интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.