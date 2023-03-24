Аргументы недели

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Офицер разведки США Риттер: Украина потеряет еще сотни тысяч солдат из-за решения правительства США

США отвергнули предложенный Китаем план по мирному урегулированию украинского конфликта и это приведет к тяжелым последствиям для Украины.

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