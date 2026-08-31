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Seraphinite Solutions

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How to Configure WordPress Database Cleanup

How to Configure WordPress Database Cleanup

A WordPress database rarely becomes a performance problem overnight. It gets there through ordinary work: post revisions, expired transients, spam comments, abandoned drafts, old plugin tables, and scheduled tasks that no longer serve a purpose.

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