How to Configure WordPress Database Cleanup

A WordPress database rarely becomes a performance problem overnight. It gets there through ordinary work: post revisions, expired transients, spam comments, abandoned drafts, old plugin tables, and scheduled tasks that no longer serve a purpose.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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