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Телебашню в Петербурге подсветят в честь Дня знаний

Телебашню в Петербурге подсветят в честь Дня знаний

Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр", праздничную подсветку на телебашне можно будет увидеть с 20:15 1 сентября до 5:35 2 сентября.

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