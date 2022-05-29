Наговорил ли музыкант Юра на уголовку?

Дело о дискредитации Вооружённых сил России завели в Уфе против лидера группы «ДДТ». Юрий Шевчук, обращаясь к зрителям в ходе концертного выступления, не смог удержаться от политического спича, по итогам которого и получил административный протокол.
Дело о дискредитации Вооружённых сил России завели в Уфе против лидера группы «ДДТ». Юрий Шевчук, обращаясь к зрителям в ходе концертного выступления, не смог удержаться от политического спича, по итогам которого и получил административный протокол.
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