Заноза

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  • Владимир
    До Задорнова пока далекоВесь мiр с ними.....
  • Ирина Чещина
    праааатиивныеее ))))))))))))))))))Как вора и бедола...
  • Анжела
    обидели петушка...... гадкие!Как вора и бедола...

Наговорил ли музыкант Юра на уголовку?

Наговорил ли музыкант Юра на уголовку?

Дело о дискредитации Вооружённых сил России завели в Уфе против лидера группы «ДДТ». Юрий Шевчук, обращаясь к зрителям в ходе концертного выступления, не смог удержаться от политического спича, по итогам которого и получил административный протокол.

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