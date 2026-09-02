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Царьград

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Путин заявил о сложной ситуации с выловом лосося в 2026 году

Путин заявил о сложной ситуации с выловом лосося в 2026 году

Владимир Путин признал сложную ситуацию с выловом лосося в России в 2026 году. Вице-премьер Юрий Трутнев доложил о цикличности промысла.

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