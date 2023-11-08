Пушков заявил, что Евросоюзу важен формальный запуск процесса принятия Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что для Евросоюза важен формальный запуск переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в объединение.
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