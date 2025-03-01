ХМАО в 3,3 раза сократил количество загрязненных нефтью территорий

В ХМАО активно занимаются вопросом экологии. Так за последние 10 лет в регионе в 3,3 раза сократилось количество загрязненных нефтью территорий, в 35 раз — количество шламовых амбаров, а также показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг 95,8%.