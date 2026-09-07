ЦИК аннулировала регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко

Центральная избирательная комиссия России 7 сентября аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы девятого созыва от КПРФ Николая Бондаренко и исключила сведения о нем из списка партии.
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Опять наберут в Госдуму безмозглых пескарей. Демократия это обман народа и возможность третировать рост благосостояния граждан страны. Ещё шаг с развалу и гибели России.
подонки