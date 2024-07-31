МИД Ливана: ударами по Бейруту и Тегерану Израиль дискредитировал план Байдена

Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб обратился к США, заявив, что политика Израиля подрывает усилия по дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта и приближает полномасштабную войну.
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