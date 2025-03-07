SANA: в Латакии ввели комендантский час из-за столкновений

Комендантский час был введен в сирийской провинции Латакия в ответ на столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента Башара Асада, сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на заявление местной администрации.
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