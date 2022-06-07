Мировое обозрение

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Греция задержит отправку Украине советских БМП-1 минимум на два месяца

Греция задержит отправку Украине советских БМП-1 минимум на два месяца

Германия переносит поставки БМП Marder, которые должны заменить переданную Украине технику Действия Германии по отправке вооружения Украине вызвали в Минобороны Греции волну негодования.

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