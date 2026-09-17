Расписание движения поездов с платформ Ховрино и Грачёвская изменилось до 2 октября

На третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) скорректировали расписание движения поездов.
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