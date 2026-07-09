Коротко о главном
MainНарезки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Коротко о главном

67 подписчиков

Пушилин: Киев избегает эвакуации тел из Константиновки из-за финансовой нагрузки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что отказ киевского режима от эвакуации тел ликвидированных военнослужащих из города Константиновка продиктован стремлением избежать дополнительных финансовых обязательств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии