Пушилин: Киев избегает эвакуации тел из Константиновки из-за финансовой нагрузки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что отказ киевского режима от эвакуации тел ликвидированных военнослужащих из города Константиновка продиктован стремлением избежать дополнительных финансовых обязательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии