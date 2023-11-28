Комментатор UFC Роган: Хабиб Нурмагомедов специально проиграл раунд Макгрегору

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в эфире своего подкаста выразил мнение, что экс-чемпион промоушена в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов специально проиграл один раунд в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
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