Комментатор UFC Роган: Хабиб Нурмагомедов специально проиграл раунд Макгрегору

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в эфире своего подкаста выразил мнение, что экс-чемпион промоушена в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов специально проиграл один раунд в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.