Турция готова расширить сотрудничество с США по СПГ и атому — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии «100 лет дружбы: Турция — США» заявил о готовности Анкары расширить сотрудничество с Вашингтоном в энергетической сфере, атомной энергетике и сжиженного природного газа (СПГ), а также в области высоких технологий и гражданской авиации.
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