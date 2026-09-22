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Турция готова расширить сотрудничество с США по СПГ и атому — Эрдоган

Турция готова расширить сотрудничество с США по СПГ и атому — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии «100 лет дружбы: Турция — США» заявил о готовности Анкары расширить сотрудничество с Вашингтоном в энергетической сфере, атомной энергетике и сжиженного природного газа (СПГ), а также в области высоких технологий и гражданской авиации.

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