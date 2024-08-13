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test mazurok

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👶 В Крыму за семь месяцев появилось на свет больше девяти тысяч детей Больше всего родилось мальчиков — 4 855, девочек — 4 385, сообщила заведующая Симферопольским районным отделом ЗАГС Зурие Куртмуллаева.

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