👶 В Крыму за семь месяцев появилось на свет больше девяти тысяч детей Больше всего родилось мальчиков — 4 855, девочек — 4 385, сообщила заведующая Симферопольским районным отделом ЗАГС Зурие Куртмуллаева.
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👶 В Крыму за семь месяцев появилось на свет больше девяти тысяч детей Больше всего родилось мальчиков — 4 855, девочек — 4 385, сообщила заведующая Симферопольским районным отделом ЗАГС Зурие Куртмуллаева.