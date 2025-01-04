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«Приманка для мошенников»: специалист по кибербезопасности — об уловках интернет-преступников

«Приманка для мошенников»: специалист по кибербезопасности — об уловках интернет-преступников

Мошенники, вымогающие деньги у граждан, изобретают всё новые уловки — например, выдают себя за родственников, коллег и начальников в мессенджерах, рассылают письма с вредоносными вложениями и даже похищают пароли от электронных кошельков и почты через Wi-Fi.

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