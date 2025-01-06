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Курахово освобожден: российские войска полностью контролируют город

Курахово освобожден: российские войска полностью контролируют город

Курахово освобожден: российские войска полностью контролируют город Юлия СоколоваМинистерство обороны Российской Федерации официально подтвердило полное освобождение города Курахово сегодня, 6 января 2025 года.

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