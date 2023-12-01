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Олег Романцев: «Если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50»

Олег Романцев: «Если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50»

– Недавно Сергей Семак заявил: российский игрок обойдется «Зениту» в три-четыре раза дороже, чем иностранец аналогичного уровня.

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