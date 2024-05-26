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Михаил Маргелов: «Нестабильность в Иране никому не выгодна»

Михаил Маргелов: «Нестабильность в Иране никому не выгодна»

Как будут развиваться события в Иране и вокруг него после гибели президента страны Эбрахима Раиси? Об этом «Монокль» поговорил с вице-президентом Российского совета по международным делам Михаилом МаргеловымСВЕТЛАНА ПОСТОЕНКО Михаил Маргелов: «Что бы кто ни говорил о тоталитарном характере иранского режима, я сам несколько раз, общаясь в международных форматах, убеждался, что там высокий уровень дискуссий.

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