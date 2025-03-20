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Царьград

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ЦРУ тайно влияло на выборы в Греции, Финляндии и Бразилии в 1960-х

ЦРУ тайно влияло на выборы в Греции, Финляндии и Бразилии в 1960-х

Рассекреченные документы ЦРУ раскрывают влияние на выборы в Греции, Финляндии и Бразилии, поддержку демонстраций в Латинской Америке и подробности операции "Мангуст" против Фиделя Кастро.

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