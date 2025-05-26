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Китай

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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес 20-й Международной ярмарки Западного Китая

Пекин, 25 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье направил поздравительное письмо в адрес 20-й Международной ярмарки Западного Китая, которая открылась в тот же день в городе Чэнду провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.

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