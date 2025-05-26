Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес 20-й Международной ярмарки Западного Китая

Пекин, 25 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье направил поздравительное письмо в адрес 20-й Международной ярмарки Западного Китая, которая открылась в тот же день в городе Чэнду провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.