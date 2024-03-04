Мать погибшего на СВО вскрыла гроб, чтобы узнать причину гибели своего сына

У матери бойца СВО возникли сомнения в его суициде, поэтому она вскрыла гроб и обратилась в суд.Сперва мать получила документы, в которых говорилось о том, что ее сын, доброволец с позывным Мудрый, погиб в зоне проведения специальной военной операции от огнестрельного ранения.