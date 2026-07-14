Демократическая Республика Конго: По меньшей мере четыре мирных жителя и трое солдат были убиты и несколько других получили ранения во время нападения предполагаемых боевиков Союзных демократических сил (АДС) в районах Сайо и Матембо, в коммуне Мулекера, город Бени, провинция Северное Киву, рано утром по местному времени.