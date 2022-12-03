Страна и ее граждане

﻿﻿Я продолжаю изучать путеводитель по США, изданный в 1968 году. В книге «Это моя страна; Детский иллюстрированный путеводитель по США», автор собрал фотографии и короткие очерки, рассказывающие подростковой аудитории о каждом американском штате.