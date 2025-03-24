Pravda.Ru: планку полезно выполнять женщинам старше 50 лет

Приседания, растяжку и упражнения с собственным весом полезно выполнять женщинам старше 50 лет, чтобы увеличить мышечную массу, поддержать обмен веществ, укрепить кости, улучшить гибкость суставов и замедлить процесс старения.
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