✔️ На кадровую программу «Герои Крыма» участники СВО подали 792 заявки Регистрация на участие в программе открыта до 30 марта этого года включительно.
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✔️ На кадровую программу «Герои Крыма» участники СВО подали 792 заявки Регистрация на участие в программе открыта до 30 марта этого года включительно.