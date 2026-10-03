В рамках одного дня: удивительный фотопроект Стивена Уилкса

Необычные снимки известнейших достопримечательностей стали частью проекта фотографа под названием «День и ночь».
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