Компактный ПК ASRock DeskMate X600 на AM5 сокете и поддержкой GPU

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  • Eduard
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  • Eduard
    Короче Французская революция это перепиареный прзор.Причем они как и мы верим в красивую чушью придуманную пропогонди...Первая в мире фем...
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    Французская революция позор как и Майдан,вся эта чепуха про свободу ,тоже сказки! Зачем восстали сами не понимают.Бас...Первая в мире фем...

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