Компактный ПК ASRock DeskMate X600 на AM5 сокете и поддержкой GPU

﻿﻿ Компьютер DeskMate X600 имеет: - Поддерживает установку Ryzen 7000 и Ryzen 8000 — Тепловой пакет процессора с TDP до 65 Вт - Тонкий процессорный кулер - Поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти DDR5-7200 - Два слота для накопителей M.