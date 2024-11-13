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В Самаре снесен незаконный торговый павильон на улице Революционной

В Самаре снесен незаконный торговый павильон на улице Революционной

В Самаре произведен снос незаконного торгового павильона, расположенного на улице Революционной. Это решение было принято после удовлетворения иска департамента управления имуществом города, который заявил, что территория принадлежит органам местного самоуправления.

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