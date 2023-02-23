Марочко: Минобороны Украины отправляет на фронт сотрудников военкоматов

Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко опубликовал фотографии документа, распространенный в социальных сетях, в котором указывается, что Министерство обороны Украины приняло решение направить сотрудников военкоматов четырех областей на передовую в зону спецоперации.
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