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Алонсо заявил, что хочет иметь 4-5 центральных защитников в «Челси» — сейчас у команды их 10

Алонсо заявил, что хочет иметь 4-5 центральных защитников в «Челси» — сейчас у команды их 10

Главный тренер Хаби Алонсо заявил, что хочет иметь четыре или пять центральных защитников в составе «Челси» на сезон 2026/27.

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