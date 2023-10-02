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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле ищут людей, согласных на зиму приютить 200 карпов из парка "Изумрудный"

В Барнауле ищут людей, согласных на зиму приютить 200 карпов из парка "Изумрудный"

Переселение запланировали на первую половину октября, но в парке нет своих аквариумов В Барнауле ищут людей, готовых взять на зимнюю передержку декоративных карпов из пруда в парке "Изумрудный", сообщают "Вести Алтай".

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