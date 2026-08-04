Осколки памяти на театральных подмостках: рецензия на пьесу Юрия Васина «Я помню»

Рецензия на пьесу Юрия Васина «Я помню» рассматривает её как честный разговор о сегодняшнем дне, где фронтовая реальность СВО перекликается с памятью о Великой Отечественной войне, а личная история программиста-дроновода Дмитрия Кныша становится примером болезненного взросления, переосмысления Родины и преемственности поколений, обличая разрыв в исторической памяти и ответственность взрослых за ценностный вакуум современной молодёжи.