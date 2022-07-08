Новые суммы в июльских квитанциях за газ увидят жители ЕАО

Новые суммы в июльских квитанциях за газ увидят жители ЕАО

Со второго полугодия в ЕАО изменились розничные цены на сжиженный газ. Они установлены приказом департамента тарифов и цен правительства области, сообщает ИА ЕАОMedia.

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